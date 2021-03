Eine Filiale mit Personal hätte sich nicht gerechnet. Mit einer Unibox verspricht sich der Unimarkt-Händler Stefan Kaes aber ein Zusatzgeschäft, am Bahnhof in Enns öffnete er am Montag eine solche. Nach diesem Vorbild will die Trauner Unimarkt-Gruppe 40 dieser Uniboxen heuer aufstellen. Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider spricht von einem "Meilenstein" in der Nahversorgung.