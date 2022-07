Einkauf im Internet: Österreich legt zu

Österreich hat zum Vorjahr und im Vergleich zu 18 anderen EU-Staaten den stärksten Zuwachs bei Online-Käufen erlebt, teilte die Unternehmensberatung McKinsey & Company mit. 1500 Österreicher wurden dazu befragt. Die Anzahl an digitalen Nutzern ist hierzulande mit plus sieben Prozentpunkten am stärksten gestiegen. Auf den weiteren Plätzen liegen Deutschland (+5 Prozentpunkte), Finnland (+3) und die Schweiz (+0,5). In allen übrigen Ländern ist die Digitalnutzung gesunken.

Vor allem die Einkäufe im Lebensmittel-Einzelhandel sind stark gewachsen, sie haben sich in Österreich verdoppelt, bereits ein Viertel der Befragten nutzt mehrheitlich die Möglichkeiten des Online-Shoppings, und zwar in erster Linie von Hygiene- und Pflegeprodukten, Getränken sowie nicht verderblichen Lebensmitteln. Immerhin 50 Prozent dieser Gruppe kaufen frische Lebensmittel online.

Würden die Lieferkosten geringer und die Lieferzeiten kürzer sein, würde das zu einer weiteren Ausgabensteigerung führen. "Die wenigsten digitalen Interaktionen schaffen Umsätze. Hier liegt für Unternehmen noch großes Potenzial", sagt Florian Bauer, Partner aus dem Wiener Büro von McKinsey. Außerdem zeigen sich die österreichischen Verbraucher unzufrieden mit den angebotenen digitalen Kanälen der Lebensmittelhändler: Keine Branche hat schlechtere Zufriedenheitswerte. Am zufriedensten sind die Österreicher mit den Kanälen und Diensten der Bankenbranche.

Letztere erfreuen sich größerer Beliebtheit: Die Zahl der digitalen Nutzer erhöhte sich bei Bankdienstleistungen um 29 Prozent. Knapp 95 Prozent jener, die diese in Anspruch nehmen, verwenden bereits Online-Banking (plus 30 Prozentpunkte zu 2021).

20 Prozent mehr Österreicher griffen bei Gesundheitsdienstleistungen zu Computer und Smartphone. Generell misstraut fast jeder dritte Nutzer digitalen Angeboten aus Angst, Opfer eines Cyberangriffs zu werden.