Einigung bei Banken-KV: Bruttogehalt steigt um 7,25 Prozent

Das bedeutet eine Erhöhung aller Einkommen zwischen 8 und 9 Prozent, was durchschnittlich einen Zuwachs von 8,3 Prozent ergibt, so die Gewerkschaft GPA und die Arbeitgeber am Donnerstag.

Die Lehrlingseinkommen werden um 9 Prozent erhöht. Basis der Kollektivvertrags-Verhandlungen war eine Jahresinflation von 7,8 Prozent.

Am kommenden Dienstag startet die Frühjahrslohnrunde, eingeläutet wird sie traditionell von der Elektro- und Elektronikindustrie mit ihren 60.000 Beschäftigten. Ebenfalls an den Start geht die Papierindustrie mit 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Basis der KV-Verhandlungen gilt eine rollierende Inflation von 6,8 Prozent (Februar 2023 bis Februar 2024). Die aktuelle Teuerung liegt bei 4,3 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper