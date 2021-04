Eine Wetterboje mit Technik aus dem Weltraum

Diese ist durch Photovoltaik nicht nur energieautark, sondern liefert mit 5G-Technik ab sofort auch Messdaten zur Klimabeobachtung. "Damit können Umweltparameter wie Windgeschwindigkeit, Wasserspiegel und Temperatur in Echtzeit und mit viel höherer Präzision als bisher gemessen werden", sagte Dieter Grebner bei der Verankerung der Boje. Er ist Geschäftsführer von Peak Technology in Holzhausen. Das Unternehmen entwickelt und produziert unter anderem Leichtbauteile für die Raumfahrt: "Wie im All müssen unsere Teile auch hier den großen Witterungseinflüßen standhalten", so Grebner, der die Boje mit Michael Burgstaller (MitPlan aus Gmunden) und BlueSky (Attnang-Puchheim) entwickelte. Die Daten können etwa Forscher nutzen. (viel)