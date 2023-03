Eine Schweizer Großbank zieht die Börsen Europas in die Tiefe

Nicht der Kollaps der Silicon Valley Bank, sondern das Interview eines Großaktionärs der Schweizer Großbank Credit Suisse zog die Börsen Europas am Mittwoch tief nach unten. "Völlig undifferenziert" nennt Alois Wögerbauer von der Drei Banken Generali die Reaktion der Finanzmärkte.

Doch der Reihe nach: Nach dem Beinahe-Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA blieben die Ausschläge auf den europäischen Bankensektor vorerst beschränkt, die stark in den USA engagierte Credit Suisse musste allerdings Federn lassen und verlor zweistellig.

Schweizer Bank im Trudeln

Am Mittwoch sagte dann der Präsident des neuen Großaktionärs Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, in Reuters-TV, aus regulatorischen Gründen keine frischen Mittel in die Credit Suisse einschießen zu können. Diese würden bei einer Erhöhung des Anteils über zehn Prozent auftreten. Konzernchef Ulrich Körner versuchte zwar, die Wogen zu glätten: "Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis ist sehr, sehr stark", sagte er in einem Interview des asiatischen TV-Senders Can. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann sagte später zu "Bloomberg", staatliche Hilfe sei für die Bank "kein Thema". Damit waren aber zu viele Worte gesprochen.

Bis zum frühen Nachmittag wechselten fast viermal so viele Credit-Suisse-Titel den Besitzer wie an einem Durchschnittstag. Ein Börsenhändler sprach von einer "Verkaufspanik", die Marktteilnehmer über den Bankensektor hinaus verunsichert hätte. Die Credit Suisse hat seit dem Vorjahr mit Körner einen Sanierer an der Spitze, im Februar gab das Institut einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken bekannt, den höchsten seit der Finanzkrise 2008.

Im Sog von Credit Suisse verlor der gesamte europäische Bankensektor bis am Mittwoch Nachmittag 6,8 Prozent. Der Profianleger Wögerbauer dazu: "Da werden alle Banken in Europa in Sippenhaftung genommen." Weil die Bankenwerte im Wiener Aktienindex ATX Schwergewichte sind, haben diese den Leitindex ebenfalls tief nach unten gezogen. Wobei Wögerbauer betont, dass beide derzeit im Fokus stehenden Banken aufgrund von "klassischem Missmanagement" Probleme hätten.

EZB im Schatten der Verluste

Für die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bedeuten die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten vor allem eins: einen vorsichtigeren Blick in die Zukunft. Der Zinsschritt von 0,5 Prozent sei eingepreist und werde kommen, so die übereinstimmende Meinung am Mittwoch. Die EZB war jedenfalls hellhörig und hat große europäische Banken auf ihre Finanzverbindungen zur Credit Suisse abgeklopft.

Wögerbauer sagte, dass bis vor zwei Wochen weitere Zinsschritte bis 4,5 Prozent als gesichert galten. Die aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten und die nachlassende Konjunktur könnten das Ausmaß der Zinserhöhungen der obersten Inflationshüter jetzt doch einbremsen. An den Börsen bleibe es in der nächsten Zeit weiter unruhig: "Es ist ein wilder Ritt und er wird noch eine Weile so bleiben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper