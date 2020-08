"Eine PV-Anlage muss zum Standard werden"

LINZ. Oberösterreich habe zwar beim Ausbau der Photovoltaik bereits viel erreicht, eine eigene Strategie für den Strom aus der Sonne solle aber zusätzlichen Schwung bringen, sagte gestern Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei einem Pressegespräch in Linz.

Während das Ausbaupotenzial bei Wasserkraft schon weitgehend ausgeschöpft sei und es zu wenig "Winddargebot" gebe, um diese Energieform zu nutzen, habe die Photovoltaik das größte Potenzial, sagte Achleitner.

Beim Ausbau von Photovoltaik habe man ein klares Prioritätenmodell: Der Ausbau auf Dächern habe oberste Priorität, gefolgt von der Nutzung von Flächen, welche bereits verbaut oder anderweitig belastet seien, wie Halden, Deponien, Brach- oder Verkehrsflächen. "Freiflächen sind für die Landwirtschaft", sagte Achleitner.

Über den Sommer soll mit den Vorarbeiten für eine eigene "oö. Photovoltaik-Strategie" begonnen werden. Anfang 2021 soll sie vorliegen, sagte Achleitner. Nach Schätzungen gebe es in unserem Bundesland rund 75.000 Gebäude mit einer Dachfläche von mehr als 400 Quadratmetern. "Die PV-Anlage auf dem Dach muss zum Standard werden", sagte Achleitner.

Im Vorjahr wurden in Oberösterreich Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtfläche von 450.000 Quadratmetern und einer Leistung von 65 Megawatt errichtet.

Erfolgreich sei im Vorjahr auch die Aktion des Landes "AdieuÖl" gelaufen, so Achleitner. 2019 wurden mehr als 3000 alte Heizkessel auf erneuerbare Heizungen getauscht. 60 Prozent dieser Kessel wurden auf Biomasse umgestellt, 35 Prozent auf Wärmepumpen und fünf Prozent auf Fernwärme.

Mit einer Förderung von insgesamt bis zu 8900 Euro von Bund und Land sei der Kesseltausch derzeit so "attraktiv wie nie", sagte Achleitner. Trotzdem gebe es noch rund 100.000 Ölheizungen in Oberösterreich. "Die wollen wir in zehn Jahren wegbringen", sagte Achleitner.

Auch bei der E-Mobilität hofft der Landesrat auf einen Schub. Heimladestationen werden seit 1. Juli mit 1200 Euro von Bund und Land gefördert. (hn)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.