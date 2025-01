Für Fatih Birol ist die Sache klar: "Wir treten in eine neue Ära der Kernenergie ein." Das sagte der IEA-Chef am Donnerstag in Paris. Die Internationale Energieagentur erwartet heuer einen Rekord bei der Stromproduktion aus Atomkraft, getrieben von wachsender Stromnachfrage für Industrie, private Anwendungen, Mobilität und künstlicher Intelligenz.