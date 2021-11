Eine Million Euro für Streaming-Start-up aus Steyr

Das Streaming-Start-up OWN3D media GmbH mit Sitz in Steyr hat in einer Finanzierungsrunde eine Million Euro von seinen Bestandsinvestoren erhalten. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen, das mehrere Geschäftszweige betreibt, auf StreamTV Media umbenannt. Das wurde heute per Aussendung bekannt gegeben. Der Streaming-Dienstleister wurde 2018 von Thomas Rafelsberger, Lukas Hoffmann und Andreas Hanne gegründet und hat laut eigenen Angaben derzeit rund 1,5 Millionen Nutzer.

Die Finanzierung kommt von den Business-Angels und Mitgründern des Unternehmens, Frank Kappe und Gerhard Pail, sowie von KaPa Ventures. Mit dem Geld will das Unternehmen schneller wachsen und vor allem in Produktentwicklung und den Ausbau des Teams investieren. Das Ziel sei, die internationale Streaming-Szene maßgeblich mit- und weiterzuentwickeln, heißt es in einer Aussendung vom Dienstag.

Das Unternehmen entwickelt Dienstleistungen für Gamer und Live-Streamer, angefangen von Designs, Animationen, Grafiken und Logos bis hin zu eigener Streaming-Software und einer Lern-Plattform (Academy) für Streamer auf Twitch, Facebook oder TikTok und solche, die es werden wollen. Alle diese Dienste, die auf vier Geschäftsbereiche aufgeteilt sind, sollen künftig unter der Dachmarke StreamTV zusammengefasst sein.