Eine Kirche als Start-up-Tempel für die digitale Welt

Gotteshäuser spielen in der Geschichte von Aachen eine ganz besondere Rolle – nicht nur, weil Karl der Große den Stadtdom vor mehr als 1200 Jahren erbauen ließ. Relativ jung ist im Vergleich dazu die Sankt-Elisabeth-Kirche mit ihren 100 Jahren. Hier wurde 2017 eine spektakuläre Idee umgesetzt: Statt Altar und Kirchenbänken gibt es nun im Kirchenschiff 3D-Drucker und 100 flexible Computer-Arbeitsplätze, an denen Vertreter von Start-ups, Mittelstand und Industrie an der Zukunft feilen.

Diese "Digital Church", quasi also die "Tabakfabrik von Aachen", war eines von vielen Reisezielen einer oberösterreichischen Delegation mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Während der zweitägigen Forschungsreise wurde ein Kooperationsabkommen mit der RWTH, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, unterzeichnet.

Priestermangel und sinkende Mitgliederzahlen waren der Grund, warum die Pfarre das Gotteshaus veräußerte und ein privater Verein mit Unterstützung von Stadt und Land eine Ideenschmiede daraus formen konnte. "Die Monatsmiete für Start-ups liegt zwischen null und 100 Euro", erzählt Roman von der Lohe, und dass die "Digital Church" dazu beitragen soll, dass Aachen seine Position als digitale Innovationsregion ausbauen kann. Mittlerweile hat der Hub 300 Unterstützer und täglich bis zu 300 Nutzer.

Technologische Kompetenz

Der Glaube an die Innovationskraft in der 250.000 Einwohner zählenden Stadt Aachen ist an vielen Ecken und Enden zu spüren. Fünf Fraunhofer-Institute gibt es, vier Fachhochschulen und die 150 Jahre alte RWTH. Sie ist mit 45.000 Studierenden und 560 Professoren die größte Universität für technische Studiengänge in Deutschland. Das Jahresbudget liegt bei einer Milliarde Euro. Der 800.000 Quadratmeter große Campus spielt mit seinen Hörsälen, Labors und bestens ausgestatteten Werkstätten alle Stücke – Aachen hat mit diesem Angebot einen Ruf als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz und als Vorreiter in Sachen Industrie 4.0 erlangt.

"Unser Maßstab ist Europa, daher wollen wir uns mit starken Regionen vernetzen", sagte Landesrat Markus Achleitner beim Besuch der Uni. Neben Achleitner unterschrieben das Kooperationsabkommen für Produktionstechnolgien Institutsleiter Thomas Bergs (RWTH) und Wilfried Enzenhofer (Upper Austrian Research, UAR). Wobei die Delegation zum Schluss kam: "Hier ist alles größer, verstecken müssen wir uns aber nicht."

Das dürften auch die Forscher aus Aachen so sehen. In drei Wochen sollen erste Arbeitsgespräche geführt und Ziele für die Zusammenarbeit abgesteckt werden.

