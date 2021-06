Eine halbe Milliarde Euro für Regionalbahnen

Um mehr Passagiere und Güter auf die Schiene zu bringen, sollen die Regionalbahnen revitalisiert und modernisiert werden, hieß es gestern bei einem Pressegespräch mit Umweltministerin Leonore Gewessler, ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä und Kari Kapsch, Präsident des Verbands der Bahnindustrie.

"Bahnen sind das Rückgrat des Verkehrs in unseren Regionen", sagte Gewessler. Sie würden nicht nur die Regionen beleben und als Lebensmittelpunkt attraktiver machen, sondern auch eine wichtige Rolle im Güterverkehr spielen und die Regionen vom Schwerverkehr auf der Straße entlasten. "Deshalb investieren wir in den kommenden fünf Jahren über den ÖBB-Rahmenplan hinaus weitere 40 Millionen Euro in Stadtregionalbahnen und rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der Privatregionalbahnen", kündigte die Ministerin an. Die ÖBB wollen die Kapazität der Bahn bis 2040 verdoppeln.