Eine Frage des Preises: Wer kann sich Immobilien heutzutage noch leisten?

"Der Häuslbauer wird eine seltene Spezies", sagte Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Neue Heimat und Chef der Gemeinnützigen in Oberösterreich, bei der zweiten Diskussionsrunde beim Immobilientag. Ins gleiche Horn stießen Stefan Hutter von der WSG, Immobilientreuhänder Roman Sonnberger und die Notare Christoph Grumböck und Silke Höller-Prantner.

Wohnungseigentum sei angesichts der Gemengelage mit steigenden Zinsen, verschärften Kreditrichtlinien, einer hohen Inflation und steigenden Betriebskosten für viele unleistbar, zumal für junge Menschen, so der Tenor. "Derzeit gibt es eine Instabilität auf dem Immobilienmarkt, aber es wird sich eine neue Stabilität finden", sagte Hutter. Der Eigentumsmarkt gehe zurück, nun rücke der Mietkauf in den Fokus. Hier fielen auch die Finanzierungshürden weg.

Den Wandel bestätigte Sonnberger: "In den vergangenen zwei Jahren sind Immobilien und Grundstücke auf Teufel komm raus gekauft worden, das nimmt jetzt ab." Immobilien in guten Lagen mit guter Ausstattung blieben aber weiter gefragt.

Die veränderte Situation trifft auch die Notare. Die Nachfrage nach Kaufverträgen gehe zurück, nun würden verstärkt Schenkungen und Übergaben gemacht, sagte Notarin Höller-Prantner.

Der OÖN-Immobilientag zum Nachschauen:

Trotz geänderter Vorzeichen dürften die Immobilienpreise mittel- und langfristig aber weiterhin auf hohem Niveau bleiben, erwarten die Experten. In Steyr seien Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen zum Teil schon jetzt mit jenen in der Wiener Innenstadt vergleichbar, schilderte Grumböck.

Hutter und Oberleitner verwiesen auf die soziale Wohnbauwidmung in der Raumordnung, die in den Gemeinden noch wenig bekannt sei und Entspannung auf dem Markt schaffen könnte. Dies wollten die Gemeinnützigen vorantreiben und Bürgermeister in einer Informationskampagne darauf aufmerksam machen.