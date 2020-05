Ein zarter Hoffnungsschimmer für den heimischen Arbeitsmarkt

Die Corona-Krise hat in Österreich zur höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Kriegsende im Jahr 1945 geführt. Zum Höhepunkt Mitte April waren in Österreich knapp 590.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Gestern, Dienstag, verkündete Arbeitsministerin Christine Aschbacher einen ersten Lichtblick: Die Kurve bei den Arbeitslosenzahlen habe sich leicht abgeflacht. Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck will Aschbacher ab sofort immer dienstags die aktuellen Arbeitsmarktdaten veröffentlichen.

Mit Anfang dieser Woche waren in Österreich 549.662 Personen arbeitslos oder in Schulung. Das sind um 198.000 mehr als im April des Vorjahres. "Für österreichische Verhältnisse haben wir noch immer eine extrem hohe Arbeitslosigkeit", sagt Helmut Mahringer, Arbeitsmarktökonom beim Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Der Lockdown im März habe zu einer starken Reaktion auf dem Arbeitsmarkt geführt. Zwar habe die Kurzarbeit einiges auffangen können, so Mahringer. "Aber wir haben einen breiten Anstieg quer durch alle Bereiche und Schichten." Anders als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 seien diesmal nicht produzierende Bereiche, sondern Beherbergung und Gastronomie sowie personenbezogene Dienstleistungen die Hauptbetroffenen. "Mit den Öffnungsschritten wird es zu einer Verbesserung der Situation kommen", sagt Mahringer, der den Optimismus aber ein wenig bremst: Es werde ein bis zwei Jahre dauern, bis der Arbeitsmarkt wieder dort sei, wo er vor Corona war. "Es wird ein erhöhter Bestand an Arbeitslosen zurückbleiben."

Davor warnt auch Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian: "Bei 550.000 Arbeitslosen und nicht einmal 54.000 offenen Stellen ist es unmöglich, dass alle sofort wieder Beschäftigung finden." Er erneuerte seine Forderung nach einem höheren Arbeitslosengeld und betonte die Bedeutung der mit den Sozialpartnern ausverhandelten Corona-Kurzarbeit.

Laut Arbeitsministerin Aschbacher umfassen die eingereichten Anträge zur Kurzarbeit 1,3 Millionen Beschäftigte. Die meisten entfallen auf den produzierenden Sektor, gefolgt von Handel sowie Gastronomie und Tourismus.

Von den budgetierten 10 Milliarden Euro seien bisher 127 Millionen Euro ausbezahlt worden. Aktuell stehe man in Verhandlungen über eine "Weiterentwicklung des Kurzarbeitsmodells". Ab 15. Mai biete das Arbeitsmarktservice wieder Schulungen an. (sd)