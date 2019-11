Der heimische Rindfleischmarkt ist gehörig unter Druck, sagt Werner Habermann (47), Geschäftsführer der ARGE Rind. Im OÖN-Gespräch zeichnet er auch einen Weg, wie dieser Druck bewältigt werden kann. Der Niederösterreicher über ... ... eine "scheinheilige Diskussion": "In puncto CO2-Belastung durch Rindfleischproduktion sind wir in Österreich laut einer Studie des Instituts für Bodenkultur absolut Top, die Werte sind im niedrigen Bereich – ganz anders als in Argentinien und