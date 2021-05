Am 21. Mai 1921, also genau vor 100 Jahren, fand im Linzer Rathaus die konstituierende Sitzung der Arbeiterkammer Oberösterreich statt. "Sieben Jahrzehnte zu spät", sagt der heutige Präsident Johann Kalliauer. Denn der Wirtschaft war das Recht auf eine eigene Kammer bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zugestanden worden. Heute ist die AK Oberösterreich die Pflichtvertretung für die Arbeitnehmer und hat einen fixen Platz in der Sozial- und Wirtschaftspolitik.