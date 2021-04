Ein starkes Zeichen: So investiert die oberösterreichische Industrie

Es sind Feiertage mitten in der Coronakrise: So investiert Internorm heuer 32 Millionen Euro, davon rund zwölf Millionen Euro in den Ausbau des Werkes Sarleinsbach. Heute ist Spatenstich-Feier. "Wir investieren bewusst antizyklisch, das heißt in Zeiten, in denen andere Unternehmen vorsichtig sind", sagte dazu Internorm-Miteigentümer Christian Klinger vor wenigen Tagen.