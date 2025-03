Ein Rückblick und die Trends der Energiebranche

Wir feiern heuer ein besonderes Jubiläum, die Energiesparmesse wird 40 Jahre alt. Wir freuen uns auf fünf erfolgreiche Messetage", sagte Messedirektor Robert Schneider gestern bei der Auftakt-Pressekonferenz. Trotz schwieriger Vorzeichen in manchen Branchen sei es gelungen, wieder mehr als 380 Aussteller nach Wels "ins Zentrum der Energiewende" zu holen – von Haustechnik, Energieversorgung bis Bauen und Sanieren. Nach dem Fachpublikum werden die Messehallen 19 bis 21 am Freitag für Besucher geöffnet, die Tageskarte kostet 14 Euro.

Ernst Hutterer, stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK), warf einen Blick zurück auf den Heizungsmarkt 2024 (siehe Grafik). Die größten Zuwächse verzeichneten im Vorjahr Holzheizungen (in erster Linie Pellets), die den Absatz auf 28.850 Stück verdoppeln konnten. Heizungswärmepumpen bleiben im Trend – mit einem Plus von sechs Prozent auf 45.900 Stück. Insgesamt waren es 2024 rund 100.000 verkaufte Heizsysteme in Österreich. Der Anteil an erneuerbaren Energien betrage mittlerweile mehr als 70 Prozent – dies sei auch den Förderungen zu verdanken, bis der Fördertopf ausgeschöpft war. "Wir rechnen heuer mit geringeren Förderungen, aber auch weniger restriktiven Bedingungen", sagte Hutterer.

Mehr als 90.000 Förderanträge

Dem Appell an die neue Regierung, rasch neue Förderungen zu beschließen, schloss sich der stellvertretende Bundesinnungsmeister Bau, Norbert Hartl, an. Insgesamt sei das Regierungsprogramm positiv zu bewerten, die Stimmung in der Branche sei "vorsichtig optimistisch". Ein Grund dafür sind auch die rund 90.000 registrierten Förderanträge, die in diesem Jahr abgearbeitet werden müssten, so Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Installateure. Licht am Ende des Tunnels "nach desaströsen Jahren" sieht auch Walter Eder, Geschäftsführer Ziegel Eder: "Im Vorjahr hat uns der soziale Wohnbau gerettet, jetzt geht es bei den privaten Häuslbauern wieder bergauf." Im Trend lägen kompakte Bauten, "es wird kleiner gebaut."

Eine positive Bilanz zog auch Richard Freimüller, Präsident des Verbandes Wärmepumpe Austria, er wünscht sich von der neuen Regierung "Berechenbarkeit über mehrere Jahre". Derzeit würden die meisten potenziellen Kunden noch abwarten, die neuen Rahmenbedingungen sollten daher rasch beschlossen werden. Denn um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, seien pro Jahr 60.000 neu installierte Wärmepumpen nötig, sagte Freimüller – im Vorjahr waren es aber "nur" 45.872. Die Politik sei hier weiter gefordert und Förderungen in geringerer Höhe denkbar.

