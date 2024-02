Der Pegasus ist ein mitteleuropäisches Sternbild mit 13 Sternen und gleichzeitig der größte Wirtschaftspreis des Landes, der heuer zum 31. Mal verliehen wird. Es ist ein Preis für Unternehmen, die hoch fliegen und mit ihren Ideen und Innovationen auch in schwierigen Zeiten zu überzeugen wissen.

Die OÖN verleihen mit ihren langjährigen Partnern Raiffeisenlandesbank OÖ, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung sowie KPMG den Wirtschaftspreis, der heuer unter dem Motto "Gemeinsam nach vorne" steht. Es sollen Unternehmen vor den Vorhang geholt werden, die neue Wege bei Technologie, Organisation oder bei der Ausbildung und Gewinnung von Beschäftigten gehen und zeigen, dass sie auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sind. Der Pegasus wird in sechs Kategorien verliehen: Innovationskaiser, Leuchtturm, Erfolgsgeschichte, Zukunftshoffnung, Lebenswerk und Unternehmerin/Managerin des Jahres – Schirmherrin für letzteren Preis ist die Wirtschaftskammer Österreich. Einreichen kann man in einer oder mehreren Kategorien unter nachrichten.at/pegasus2024 – seien Sie unter den ersten Bewerbern! Die Einreichfrist läuft bis 5. April. Die Gala-Nacht findet am 3. Juni im Linzer Brucknerhaus statt. Alle Bewerber sind herzlich eingeladen. Seien auch Sie dabei und nutzen Sie den Abend zum Netzwerken.

