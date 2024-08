Ein Oberösterreicher klettert bei Sky die Karriereleiter nach oben

Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Disney+, DAZN: Das Angebot an Streamingdiensten ist groß, der Hunger der Konsumenten auf Filme, Serien, Dokus und Sportübertragungen nicht gestillt. Mit Canal+ kommt ein Anbieter dazu, der in der heurigen Saison erstmals Fußballbewerbe auf UEFA-Klubebene überträgt.Inmitten dieser Angebote behauptet sich Sky Österreich, an dessen Spitze seit knapp zwei Jahren der Innviertler Michael Radelsberger steht: „Der internationale Wettbewerb wächst.