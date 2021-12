Neues Bewusstsein für Landwirtschaft ist nötig

„Wir Bauern machen nur drei Prozent der Gesamtbevölkerung aus, sind aber für die Versorgung von 100 Prozent verantwortlich“, sagte Waldenberger bei einem Online-Pressegespräch. Die Landwirtschaft stehe derzeit von mehreren Seiten unter Druck: gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich. Die Anforderungen an die Bauern veränderten sich, viele Konsumenten diskutierten Themen wie Vollspaltenböden oder Gentechnik kritisch, gleichzeitig stiegen die Preise etwa für Betriebsmittel. „Die Erwartungshaltung an uns ist groß“, sagte Waldenberger.

Der neue Präsident, der auf Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger folgte, forderte „ein neues Bewusstsein für die Landwirtschaft“. Dies sei ähnlich zu sehen wie etwa die Themen Klima und Umwelt. Wer von Bauern mehr verlange, müsse aber auch bereit sein, höhere Preise zu zahlen. Waldenberger kritisierte den Handel, der vor allem in den Wochen vor Weihnachten mit „Rabatt- und Schleuderaktionen“ Konsumenten locke, aber den Landwirten damit stark zusetze. Daher sei es nötig, in der Rolle als Interessenvertreter „Ecken und Kanten“ zu zeigen.

Dem Höfesterben - seit 2010 sank die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe von 33.000 auf 29.000 - will der Biobauer Waldenberger mit „Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen“ entgegenwirken. Jeder einzelne Betrieb sei wichtig, um die Landwirtschaft zu stärken. Der Green Deal als zentrales Zukunfts- und Wirtschaftsprogramm der EU beseitige in seiner derzeitigen Form negative Umweltauswirkungen der Produktion nicht, sondern verlagere sie in Regionen außerhalb der EU. Waldenberger und Kammerdirektor Karl Dietachmair plädieren deshalb für „geänderte Umsetzungsmaßnahmen“ beim Green Deal, flankiert von „einer neuen EU-Handelspolitik mit Klimazöllen auch für Agrar- und Lebensmittelimporte“.