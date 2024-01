Neues Steuermuseum in Linz: "Die wenigsten Menschen zahlen gerne Steuern"

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuernzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“ Dieses Zitat des deutschen Kaufmanns und Bankers Mayer Amschel Rothschild soll die Museumsbesucher wohl zum Lernen anregen: Wenn es im Frühjahr offiziell eröffnet, können jeden Freitag Interessierte sowie Schulklassen das private Steuermuseum in der Linzer Steuerberatungskanzlei Raml & Partner kostenlos besichtigen.

Einen ersten Blick ins Museum gewährte Steuerberater Markus Raml am Freitag. "Die wenigsten Menschen zahlen gerne Steuern und die meisten Unternehmer haben das Gefühl, zu viele zu bezahlen. Mit dem Steuermuseum möchten wir einen Beitrag zur Finanzbildung leisten", sagt er. An der Umsetzung arbeitete Herta Neiß mit, die Betriebswirtin mit Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte hat die Ausstellung kuratiert: „Das Thema Steuern ist überwiegend negativ besetzt. Man denkt vordergründig an die Steuern, die zu bezahlen sind, jedoch nicht an Leistungen, die die Gemeinschaft, aber auch der Einzelne vom Staat erhält.“

Herausfordernd war es, die historischen Fakten so aufzubereiten, dass sie für Schulklassen spannend sind. Deshalb ist die Verwendung von Smartphones in diesem Museum ausdrücklich erwünscht: Die Schüler können ihr Wissen mit einer App testen und in einem Quiz gegeneinander antreten.

Von der Haarpuder- bis zur Vermögenssteuer

Historisch führt der Rundgang unter anderem ins Mittelalter – als Adel und Geistliche gänzlich von der Steuerpflicht ausgenommen waren – und in die Zeit von Kaiserin Maria Theresia, die das Steuerwesen völlig neu organisierte. In der Geschichte finden sich auch zahlreiche Kuriositäten wie etwa eine Haarpudersteuer, Dachsteuer oder Verzehrsteuer – letztere verteuerte das Essen und Trinken innerhalb der Stadt Wien.

Alte Steuerbände, eine Leihgabe von der Johannes Kepler Universität Bild: miv

Diese Steuern dienten dazu, die Staatskasse wieder aufzufüllen – einen wichtigen Beitrag hierzu leistete auch vor hunderten Jahren schon die Tabaksteuer. Die progressive Einkommenssteuer wurde erst 1889 eingeführt, was bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe stieß, wie Neiß sagte. Die damaligen Steuersätze reichten von 0,5 bis fünf Prozent des Einkommens. Die vieldiskutierte Vermögenssteuer wurde in Österreich im Jahr 1954 eingeführt und 1993 wieder abgeschafft.

Zur Eröffnung kam auch Finanzminister Magnus Brunner (VP). „Natürlich zahlen wir viel zu hohe Steuern, aber unsere staatlichen Systeme haben auch eine hohe Qualität. Es ist gut, vor den Vorhang zu holen, wie wichtig es ist, Steuern zu zahlen“, sagte er.

Es sei wichtig, in der Schule zu lernen, wie man das Volumen eines Kegels berechnet, aber er halte es für wichtiger, das Steuersystem und die Inflation zu verstehen: „Im Finanzbildungsbereich müssen wir noch viel mehr tun.“ Markus Raml will das Museum langfristig führen. Er geht davon aus, dass nach und nach weitere Exponate dazukommen werden.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner