Ein "Motivationsschub" ging durch die Forschungslandschaft

Um 40 Prozent mehr Förderanträge für Forschungsprojekte wurden 2020 bei der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eingereicht: 1447 Förderanträge gegenüber 1032 im Jahr davor. "2020 war ein Ausnahmejahr. Wir sehen, dass die Pandemie zu einem Motivationsschub bei Innovationen und in der Forschung geführt hat", so die FFG-Geschäftsführer Henrietta Egerth und Klaus Pseiner.

Im vergangenen Jahr wurden über die FFG Forschungsprojekte mit 572 Millionen Euro Steuergeld gefördert. Das ist allerdings ein Rückgang zu 2019 um 46 Millionen Euro: An die heimischen Unternehmen flossen laut FFG-Bilanz mehr Förderungen, das Minus traf Kompetenzzentren und Hochschulen. 220 Millionen Euro gingen an Großunternehmen, das ist gleich viel wie 2019. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) konnten rund 198 Millionen Euro lukrieren, was ein kräftiges Plus gegenüber den 169 Millionen Euro im Jahr davor darstellt und der stärkste Anstieg über alle Förderbereiche hinweg ist.

30 Prozent aller Fördermittel der FFG flossen 2020 in klimarelevante Projekte. Damit wurden zusätzliche Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden Euro ausgelöst und mehr als 600 Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen, sagten die beiden für die FFG zuständigen Ministerinnen Leonore Gewessler (Grüne) und Margarete Schramböck (ÖVP).

Im November 2020 hat das Klimaschutzministerium das 300 Millionen Euro schwere Klimaschutz-Konjunkturpaket vor allem über die FFG auf den Weg gebracht. Das waren 100 Millionen Euro für 2020 und sind je 100 Millionen Euro für heuer und das kommende Jahr. Damit gibt es auch erstmals klare Klimakriterien in der Forschungsförderung und eigene Klimaschutz-Förderschienen. Das EU-Forschungsziel von 37 Prozent für Klimaschutz "werden wir sehr deutlich übertreffen", so Gewessler, die bis Ende April ein fertiges Programm für Klimaschutz in der Forschung vorlegen will.

voest ohne Kohle

Die voestalpine plant, wie mehrfach berichtet, den Ausstieg aus dem Energieträger Kohle und Koks für die Eisen- und Stahlproduktion. Die Umstellung auf grünen Wasserstoff koste gut eine Milliarde Euro. Der Bund will, so Ministerin Gewessler, dabei unterstützen. Die EU könnte bis zu 350 Millionen stemmen, das Klimaschutzministerium 50 bis 70 Millionen Euro pro Jahr ab 2025 für maximal 10 Jahre.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at