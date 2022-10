Ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft

Im Jahr 2009 hat der Linzer Automatisationsspezialist Keba die erste Wallbox für das Laden eines Elektroautos vorgestellt. So mancher hat damals ungläubig den Kopf geschüttelt. Mittlerweile ist daraus ein Nicken geworden, denn die E-Mobilität hat in den vergangenen Jahren ordentlich an Tempo zugelegt – und damit auch die Nachfrage nach Wallboxen.