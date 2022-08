Die massiven Preissteigerungen und die Vergabe von Milliardendarlehen an die Wien Energie rücken den Energiemarkt allgemein und den Strommarkt speziell jetzt noch einmal stärker in den Mittelpunkt. Seit 1870 wird Strom produziert, zunächst, um die Straßen zu beleuchten, später, um in alle Lebensbereiche vorzudringen und zu einer Selbstverständlichkeit zu werden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Eines kann man dem Strommarkt nicht unterstellen, obwohl es SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner anders