Ein Land der Bankomaten

Auch wenn es sich vielleicht das eine oder andere Mal ganz anders anfühlt: Laut einer Studie der Nationalbank (OeNB) sind die Wege bis zum nächsten Bankomaten kurz. So ist der nächste Geldautomat im Schnitt 1,2 Kilometer oder drei Minuten reine Fahrzeit entfernt. 97 Prozent der Bevölkerung haben eine Wegstrecke von weniger als fünf Kilometern.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die österreichische Bevölkerung im Durchschnitt gut mit Geldausgabeautomaten versorgt ist und daher guten Zugang zu Bargeld hat", schreibt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in der Studie. In Großstädten beträgt die durchschnittliche Strecke nur einen halben Kilometer. Aber auch in kleineren Ortschaften ist die Versorgung solide. In Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern haben immer noch neun von zehn Einwohnern eine Wegstrecke von weniger als fünf Kilometern. Die Bevölkerung zeige sich mit der Erreichbarkeit der Bankomaten jedenfalls größtenteils zufrieden. In einer OeNB-Umfrage bewerteten 49 Prozent der Befragten die Erreichbarkeit als "sehr gut" und weitere 47 Prozent als "eher gut".

In Österreich gab es Ende 2019 mehr als 9000 Bankomaten, im europäischen Vergleich befindet sich Österreich damit im Spitzenfeld bei der Anzahl der Geldautomaten pro Million Einwohner.

