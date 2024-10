Ein Holzbau-Start-up, dem die Millionen zufließen

Die Immobilien- und Baubranche ächzt unter hohen Kosten und geringer Auftragslage. Dieser Entwicklung kann sich das deutsch-österreichische Start-up Gropyus entziehen. Die Firma mit Zentrale in Wien und Standorten in Berlin, Richen (Baden-Württemberg) und Steinhaus bei Wels holt sich in einer Finanzierungsrunde rund 100 Millionen Euro. Das gab sie am Montag bekannt.