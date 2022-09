Fast 104 Jahre nach seinem Tod wird Koloman Moser in New York gewürdigt. Der österreichische Maler, Grafiker und Kunsthandwerker war Mitglied des Siebener-Clubs, aus dem später die Wiener Secession entstehen sollte, und Mitbegründer der Wiener Werkstätte. Seine Kunst und seine Entwürfe prägen nun ein Restaurant, das von einem Oberösterreicher am Broadway, nur wenige Straßen vom Empire State Building entfernt, eröffnet wurde.