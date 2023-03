Feronia-Verleihung: Ein Fest für Nachhaltigkeit

Die Last der Verantwortung für unsere Welt, aber auch die Sinnhaftigkeit von Nachhaltigkeitsbemühungen spiegelt sich im Preis, den die vier Sieger der "Feronia" am Donnerstag in Händen hielten. Die Statuen aus Schwemmholz sind Unikate, schwer und genau das, was uns die Natur ungefragt überlässt. Ein idealer Preis für den erstmals vergebenen oberösterreichischen Nachhaltigkeitspreis, den OÖNachrichten und Oberbank gemeinsam mit dem Land Oberösterreich ausgelobt haben.

Bei der Galanacht der Nachhaltigkeit im Donauforum der Oberbank wurden die Preisträger von 1200 Besucherinnen und Besuchern gefeiert, die sich von den guten Ideen, Produkten, Veranstaltungen und Initiativen, aber auch von der Erzählung der Bergsteigerlegende Reinhold Messner beeindrucken ließen.

In einem komplexen Verfahren hat die Jury, die nicht nur aus Vertretern der Veranstalter, sondern auch aus Wirtschaft, Wissenschaft und sozialen Organisationen bestand, zunächst vier Shortlists mit sieben Finalisten und daraus je drei Nominierte gewählt. Am Donnerstag wurden die Sieger bekannt gegeben. Fronius International gewann in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig", die Firma Raimund Beck wurde für ihre Holznägel ausgezeichnet, die Messe WeFair im Bereich der Kultur. Und die Bürgergenossenschaft St. Stefan-Afiesl wurde für ihr Denken für Generationen im eigenen Ort prämiert. Einen Sonderpreis gab es für die rührige Business School Vöcklabruck.

"Wichtig, sich auf den Weg zu machen"

Beim Thema Nachhaltigkeit gebe es viele Vorreiter, aber auch zahlreiche Mogelpackungen, sagte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein: "Das Thema geht uns jedenfalls alle an." Wirtschaftlich erfolgreich zu sein und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck zu verkleinern, sei eine Grundhaltung des Unternehmens, sagte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger: "Wir berechnen sogar, wie viel CO2 durch die von uns vergebenen Kredite entsteht."

Oberösterreich sei ein Industrie-Bundesland, das eine Vielzahl von Arbeitsplätzen sichere und zudem auf seine Klimabilanz achte, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Bei Photovoltaik und Wasserkraft sind wir bereits Vorreiter." Etwa beim öffentlichen Verkehr gebe es noch Potenzial. Wichtig sei aber, sich auf den Weg zu machen.

Oberösterreich müsse ökologisch nachhaltig wirtschaften und gleichzeitig die wirtschaftliche Lokomotive bleiben, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner: "Wichtig ist es, Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen."

„Die Natur kann keine Fehler machen“

Reinhold Messner über seine Kindheit, die heutigen Aktivisten und Verzicht beim Bergsteigen.

"Es reicht nicht, am Freitag die Schule zu schwänzen", sagte der 78-Jährige. Bild: Volker Weihbold

Im Sommer Holz aus dem Wald holen, um im Winter damit zu heizen. Das machten Reinhold Messner und andere Kinder in den 1950er-Jahren in ihrem Bergdorf. „Nachhaltigkeit“ habe die Bevölkerung dort verinnerlicht gehabt, bevor das Wort in Gesellschaft und Wirtschaft bekannt gewesen sei, wie der Südtiroler Extrembergsteiger in seinem Impulsreferat bei der Feronia-Gala in Linz sagte. Die Industrialisierung sei ein Riesen-Erfolg gewesen, habe uns in Kombination mit fossiler Energie aber in die Enge getrieben.

„Dafür jetzt – in Wohlstand lebend – Eltern oder Großeltern zu schimpfen oder zu verdammen, finde ich nicht in Ordnung“, sagte Messner in Richtung junger Aktivisten: „Es reicht nicht, am Freitag die Schule zu schwänzen.“ Naturzerstörung sei nicht willentlich passiert, mittlerweile geschehe sie aber unvorsichtigerweise. Angesichts von Naturkatstrophen sagte Messner: „Die Natur kann keine Fehler machen, nur der Mensch. Die Natur ist da, absichtslos.“

Es brauche die weltweite Erkenntnis, die menschengemachte Erderwärmung einzudämmen und sorgsam mit Ressourcen umzugehen. „Ein gelingendes Leben passiert nur, wenn wir Ideen entwickeln und umsetzen. Mit Technologie, Wissenschaft, Arbeit und Einsatz.“ Als 1968 protestiert worden sei, habe er gesagt: „Ich bin kein Aussteiger, sondern ein Einsteiger in die Verantwortung.“ Beim Bergsteigen habe er zwar mit Flügen zum Himalaya nicht gerade einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Aber mit Langsamkeit und Respekt vor der Natur, die das Bergsteigen prägen, „kann man recht weit kommen“.

Die feierliche Gala mit mehr als tausend Besuchern bot einen gelungenen Rahmen für die vielen Feronia-Einreicher und Gäste, die gekommen waren. Bild: Eric Krügl

Messner erklärte die Entwicklung über rund 200 Jahre vom Eroberungs- über den Schwierigkeits- zum Verzichtsalpinismus. Letzteren habe er geprägt: Bergsteigen mit so wenig Ausrüstung und Ressourcenverbrauch wie möglich. Ein Auslöser war auch 1970 das Unglück auf dem Nanga Parbat, bei dem sein Bruder umkam und er sieben Zehen verlor. Mit dem Tiroler Peter Habeler bestieg Messner den Gasherbrum I mit 200 Kilogramm Ausrüstung statt mehreren Tonnen wie bei großen Expeditionen. 1978 bestiegen sie als Erste den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. „Eine höllische Anstrengung“, so Messner.

Später wurde er Museumsgestalter – vom Eismuseum auf dem Ortler bis zu einem aktuellen Museumsprojekt in einer alten Bergstation. Messner appellierte, ressourcenschonend zu bauen, Altes zu nutzen und erneuerbare Energien einzusetzen – wie er das selbst bei seinem in einen Fels gebauten Haus getan habe.

Die Preisträger

Kategorie "Durch und durch nachhaltig": Fronius - nachhaltig seit der Gründung

Weil es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum Möglichkeiten zum Aufladen von Batterien gab, hat Gründer Günter Fronius in einer Hütte ein Ladegerät entwickelt, um die leeren Akkus wiederverwenden zu können. Daraus ist ein Unternehmen mit 7000 Beschäftigten und 37 Gesellschaften auf der ganzen Welt geworden.

Martin Hackl, Fronius Bild: Eric Krügl

„Wir wollen nicht nur nachhaltige Produkte machen, sondern auch in den Prozessen und über den gesamten Lebenszyklus nachhaltig sein“, sagt Martin Hackl, der Leiter der Solarsparte, bei der Ehrung. So ist der CO2-Rucksack aus der Produktion eines Wechselrichters im besten Fall nach acht Monaten, im schlechtesten Fall nach 3,3 Jahren kompensiert. Auch sind die Wechselrichter eines Photovoltaik-Systems reparabel. Wird das Leistungsteil ausgetauscht, kann die Lebensdauer des Wechselrichters um 20 Jahre verlängert werden. „Unser Ziel ist es, die Produktentwicklung weiter zu optimieren und noch nachhaltiger zu gestalten“, so Hackl.

Fronius wird auch durch und durch nachhaltig, weil die zur Produktion nötige Energie aus nachhaltigen Quellen stammt. Geothermie, Photovoltaik und ein Eisspeicher sind installiert. Der halbe Fuhrpark ist elektrisch. Eingekauft werden zu 70 Prozent Materialien aus Europa.

Kategorie "Produkte": „Stolz wie Oskar, der Preis ist so wichtig“

Christian Beck führt sein Unternehmen in vierter Generation. Bild: Volker Weihbold

Ehrliche Überraschung und Freude sind in Christian Becks Stimme zu hören: Er hat mit seinem Unternehmen Raimund Beck KG mit Zentrale in Mauerkirchen den ersten Preis in der Kategorie „Produkte und Dienstleistungen“ geholt, und zwar für die innovative Nische hochfester Holznägel. Sie werden im Holzbau als ökologische Variante für Stahlnägel eingesetzt – mit einem um 70 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck.

„Ich bin stolz wie Oskar, in so einer illustren Runde von anerkannten Menschen der Gesellschaft ausgezeichnet zu werden.“ Man arbeite an dem neuen Produkt „wie Missionare“, weil es schwierig sei, althergebrachte Arbeitsmethoden zu ändern. „Umso wichtiger ist die Auszeichnung für unsere ganze Truppe. Es ist eine Bestätigung, dass es nicht nur eine verrückte Idee ist.“

Kategorie "Kultur schaffen und erhalten": „Nachhaltigkeit ist in unserer DNA“

Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer Bild: Eric Krügl

Was vor 15 Jahren mit 20 Ausstellern in Linz begann, hat sich mittlerweile zu einer Messe mit 170 Ausstellern entwickelt, die Jahr für Jahr mehrere tausend Besucher anzieht: Der Verein „WeFair“ wurde in der Kategorie „Kultur schaffen und erhalten“ ausgezeichnet. 2008 startete die gleichnamige Messe unter dem Namen „WearFair“. Der Fokus lag auf nachhaltiger Mode.

Heute präsentieren die Aussteller, die vorab streng auf Nachhaltigkeit geprüft werden, neben Kleidung auch Lebensmittel und Lifestyleprodukte: vom Campingwagen bis hin zur Selbsternteparzelle. Entsprechend wurde der Name 2021 in „WeFair“ geändert. „Für jede Konsumentscheidung soll es eine nachhaltige Alternative geben, das ist unser Ziel“, sagt Wolfgang Pfoser-Almer, Geschäftsführer des Vereins, der von Klimabündnis, Global 2000 und Südwind getragen wird. Im April findet die „WeFair“ erstmals in Wien statt. Während viele Betriebe und Initiativen gerade einen

Transformationsprozess durchlaufen, stehe man selber seit der Gründung für Nachhaltigkeit: „Sie ist in unserer DNA.“

Kategorie "Soziales – Verantwortung für Generationen": Ein Ortszentrum, das alle Stückln spielt

Karl Lehner Bild: Eric Krügl

Die Menschen in der 1130-Einwohner-Gemeinde entschlossen sich 2019 , den zunehmenden Verlust an wertvoller Infrastruktur nicht einfach so hinzunehmen. Sie gründeten die Bürgergenossenschaft St. Stefan-Afiesl und erwarben die Immobilie des ehemaligen Gasthauses. Etwa ein Jahr später wurde dort, nach rund 3200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit und Investitionen in Höhe von 833.000 Euro, das „Stefansplatzerl“ eröffnet. Das Stefansplatzerl ist ein multifunktionales Ortszentrum, das ein Café, ein Gasthaus, einen Veranstaltungs- und Kultursaal sowie ein Lebensmittelgeschäft vereint. „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung“, sagt Obmann Karl Lehner. Mit „wir“ meint Lehner die 348 Genossenschaftsmitglieder sowie die Einwohner der Gemeinde.

Gerade die Rolle des Stefansplatzerls als Nahversorger sei wichtig, denn 2017 wanderte der letzte Supermarkt aus der Gemeinde ab. „Wir versuchen, alle Waren des täglichen Bedarfs von regionalen Anbietern zu beziehen“, sagt Lehner. Gemeinsam mit dem Verein Artegra hat man im Stefansplatzerl auch Arbeitsstellen für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen und trägt zur Inklusion bei.

Sonderpreis: Business School in Vöcklabruck

Nachhaltigkeitskoordinator Jens Andersen und Schuldirektor Helmut Hüttmaier Bild: Eric Krügl

Ungewöhnliches Engagement legte die Business School Vöcklabruck in Sachen Nachhaltigkeit an den Tag. „Die Schüler wissen zu wenig über den Klimawandel und den Zusammenhang zu ihrem eigenen Verhalten“, sagte Jens Andersen, der an der Schule „in kleinen Schritten, aber sehr praktisch“ Nachhaltigkeit leben will. Zwei „green peers“ („grüne“ Botschafter) pro Klasse stärken das Bewusstsein für Klimaschutz.

