Ein Ex-Nudelkoch auf der Überholspur

In Europa sind sowohl die Marke als auch der Eigentümer des Autobauers kaum bekannt. Das könnte sich aber bald ändern. An der US-Börse Nasdaq legte Vinfast am Dienstag ein fulminantes Debüt hin. Der Aktienkurs stieg zwischenzeitlich auf 37,06 Dollar, was einem Börsewert von 85 Milliarden Dollar gleichkam. Damit war Vinfast zum Einstieg mehr wert als General Motors (46 Milliarden) und Ford (48 Milliarden). Allerdings wird nur eine relativ geringe Zahl von Vinfast-Aktien gehandelt, sodass es schnell starke Kursbewegungen geben kann.



Vinfast-Eigentümer ist ein Mann mit wechselvoller Lebensgeschichte: Pham Nhat Vuong, laut Forbes-Rangliste reichster Vietnamese und fünftreichster Asiate. Die Mutter verkaufte Tee, der Vater kämpfte in der Vietnamesischen Volksarmee. Der heute 55-Jährige studierte erst in Hanoi, später in Moskau am Institut für Geologie und startete in den 1990ern in der Ukraine mit einem Restaurant für Nudeln, bediente auch selbst Gäste, produzierte später Fertignudeln. Technocom, einen Spezialisten für Fertiggerichte, verkaufte er 2009 für 150 Millionen Dollar an Nestle.



Nach seiner Rückkehr nach Vietnam stellte der dreifache Vater, der mit seiner Jugendliebe Pham Thu Huong verheiratet ist, sein Geschäft breit auf: Unter dem Dach des Mischkonzerns Vingroup sind heute nicht nur Vinfast (das auch E-Motorräder herstellt), sondern auch Luxusresorts, eine Onlinehandelsplattform und ein Supermarktbetreiber versammelt. Die Töchter der Vingroup sind im Immobiliengeschäft tätig, errichten Krankenhäuser, betreiben Schulen und forschen an nachhaltiger Landwirtschaft. „Es kümmert mich nicht, wie viel Geld ich mache. Ich möchte Dinge schaffen, die das Leben schön machen“, sagt Pham Nhat Vuong, dessen Vermögen von Forbes kürzlich auf acht Milliarden Dollar geschätzt wurde. Seine Interessen sind breit gefächert: In Hanoi ließ er ein Zentrum für zeitgenössische Kunst errichten. Und er entspannt beim Fußball und denkt an den Nachwuchs: Er sponsert PVF, ein Zentrum für junge Fußballtalente.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper