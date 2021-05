Ein Bio-Pionier ist auf den Geschmack von Fertiggerichten gekommen

Christian Stadler zählt zu den Bio-Pionieren in Österreich. Bereits 1986 stellte er den elterlichen Betrieb von Getreide auf Bio-Gemüse um. Sieben Jahre später gründete er mit 15 Mitarbeitern die Morgentau GmbH. Jetzt bringt der 52-Jährige aus Hofkirchen im Traunkreis die erste biologische Convenience-Produktlinie in Österreich für den Fachhandel, Gastronomie und Gemeinschaftsverpfleger auf den Markt.

"Wir haben zwei Jahre lang getüftelt, gekocht und verkostet, um Gemüseliebhabern schmackhafte Alternativen zu fleischlosen Fertiggerichten anzubieten", sagt Stadler. Das Ergebnis sind verschiedenste Arten von Biogemüse-Knödelrollen, vorgegartes Biogemüse sowie Bio-Gemüsebrot bzw. Gebäck. Verkaufsstart ist Ende der Woche. Angeboten werden die Produkte vorerst im neuen Flagship-Store von Bio Austria: Das "Glashaus" auf dem Grünmarkt in Linz-Urfahr wird am 21. Mai eröffnet. Zu welchem Preis die Produkte angeboten werden, gibt Bio Austria erst bekannt.

"Ab September gibt es auch noch Bio-Knödel in drei Varianten, insgesamt starten wir mit 15 Bio-Convenience-Produkten", so Stadler, der in den 1990er-Jahren laut eigenen Angaben der erste Produzent war, der in der Bio-Anfangszeit große geforderte Handelsmengen von 150 Tonnen liefern konnte.

Heute erzeugt Stadler mit 85 Mitarbeitern (40 davon sind Saisonkräfte) rund 9000 Tonnen Biogemüse im Jahr, der Umsatz lag 2020 bei 17 Millionen Euro (2019: 15 Millionen).

Bekannt ist der Betrieb – der Hof "Gut Mauhart" wurde 1404 erstmals urkundlich erwähnt – auch durch seine Morgentau-Gärten. Dabei können Interessenten Gärten mieten und ein Bio-Selbsternteprojekt betreiben. Insgesamt gibt es 13 derartiger Gärten in Oberösterreich und in Graz.