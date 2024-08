Eigenheimversicherung: "Den Bedarf sollte man laufend prüfen"

Küchenbrand, Wasserrohrbruch: Die Liste an möglichen Gefahren, die Schäden an Haus und Hausrat anrichten können, ist lang. Im Sommer kommen Starkregenereignissen sowie Stürme und Hagel dazu. Eine Eigenheimversicherung deckt Schäden am Gebäude ab und wird meist mit einer Haushaltsversicherung abgeschlossen, die Schäden am Hausrat erfasst.