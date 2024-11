Ehemals jüngster Unternehmer verkauft Start-up um Millionenbetrag

Als 14-Jähriger startete Lechner Freebeebox, aus dem im Jahr 2021 New Fluence hervorging. Das Unternehmen automatisiert die Abwicklung von Micro-Influencer-Marketingkampagnen.

Das Start-up erwirtschaftete zuletzt mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen knapp siebenstelligen Betriebsgewinn (Ebit). Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis rund 5 Millionen Euro betragen. Zu den Kunden von New Fluence zählen Auftraggeber wie beispielsweise Coca-Cola, Beiersdorf, C&A oder Waterdrop. Lechner und Pollak bleiben auch nach dem Firmenverkauf bei New Fluence an Bord und werden sich um das weitere internationale Wachstum kümmern.

