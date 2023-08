Effiziente Elektrogeräte, mehr gesundes Essen: Was die Oberösterreicher wollen

Was ist den Oberösterreichern in ihrer Verantwortung als Konsumenten wichtig? Das herauszufinden war das Ziel einer Umfrage unter 600 Personen, die vom Meinungsforschungsinstitut Sora im Auftrag des oberösterreichischen Umweltressorts durchgeführt wurde. Von Energie über Mobilität bis hin zu Lebensmitteln wurden unterschiedliche Themen abgefragt.

In den Umfrageergebnissen spiegeln sich auch die Auswirkungen der Energiekrise: 71 Prozent sagten, dass sie alte Stromfresser durch neue, effizientere Geräte ersetzt hätten. Mehr als die Hälfte gab an, während der vergangenen Heizperiode die Raumtemperatur reduziert zu haben. 49 Prozent verzichten eigenen Angaben zufolge öfter auf das Auto und nehmen stattdessen öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder gehen zu Fuß. 96 Prozent fordern von der Wirtschaft ein Aus von geplanten Schwachstellen in Produkten. Geräte müssten langlebig und reparierbar sein. 94 Prozent sind für eine Reduktion der Plastikmüllberge. 85 Prozent wollen, dass saisonale, regionale Lebensmittel günstiger sein sollen als Importware. 49 Prozent wünschen sich mehr vegetarisches und gesundes Essen in Kantinen.

"Fragen hinsichtlich Klimaschutz und Ressourcenverbrauch sind wichtiger denn je", sagt Umwelt- und Klimaschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die großen Themen seien in der breiten Bevölkerung angekommen. Extremwetterereignisse wie in den vergangenen Wochen, als Hitzeperioden und Starkregenereignisse einander abgewechselt hätten, würden bei den Menschen zu einem Umdenken führen. Dass so viele Menschen etwa ihre alten Elektrogeräte getauscht hätten und der Reparaturbonus gut nachgefragt sei, sei ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht nur umdenken, sondern auch bereits handeln würden: "Politik, Wirtschaft und die Menschen müssen gemeinsam an Veränderungen arbeiten."

