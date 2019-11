Easyjet will klimaneutral werden

„Ab sofort werden wir die erste große Fluglinie, die ab sofort Flüge mit Netto-Null-Emissionen betreibt“, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Der CO2-Ausgleich sei aber nur eine Übergangsmaßnahme, während neue Technologien wie Hybrid- oder Elektroflugzeuge mit Airbus entwickelt würden, heißt es. Dabei helfen sollen zum Beispiel Baumpflanz-Projekte. Einen konkreten Zeitpunkt nannte Easyjet nicht. „Der Klimawandel ist ein Thema, das uns alle angeht“, wird Easyjet-Chef Johan Lundgren in einer Aussendung zitiert.

Wirtschaftlich läuft es für die Fluggesellschaft eher holprig. Zwar erhöhte sich der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30.9.) um 8,3 Prozent auf 6,385 Milliarden Euro, aber der Gesamtgewinn vor Steuern sank um 3,4 Prozent auf 430 Millionen Euro. Noch drastischer sieht es aus, wenn man den Gewinn pro Sitzplatz betrachtet: Dieser sank im Vorjahresvergleich um ein Viertel. In der Aussendung spricht Easyjet davon, dies sei „auf ein teils geschwächtes Vertrauen auf Seiten der Verbraucher zurückzuführen“. Allerdings ist in derselben Mitteilung die Rede von einer „Rekordzahl bei den Passagieren“. Dieses Jahr seien 96,1 Millionen Menschen mit Easyjet gefolgen, so viele wie noch nie zuvor, sagt Easyjet-Chef Lundgren.