Parkplatzsuche mit E-Autos auf Flughäfen: Gut geladen in den Urlaub?

Der Urlaub ist gebucht, die Koffer gepackt. Sie fahren mit Ihrem Pkw zum Linz Airport? Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo Sie Ihr Auto für die Dauer Ihrer Reise abstellen können?

So wirbt der Flughafen Linz auf seiner Homepage um Passagiere. Diese Frage wird auf der Homepage nicht beantwortet, zumindest nicht für E-Autos. Diese Frage ist aber schnell beantwortet, denn in Linz-Hörsching gibt es im Charterbereich keinen einzigen E-Parkplatz. Pro Jahr fliegen von Linz mehr als 80.000 Charterpassagiere in ihre Urlaubsdestinationen. Für "Verbrenner" stehen am Flughafen knapp 1.500 Parkplätze bereit, für E-Autos keiner.

Zwei Stationen für Kurzparker

"Wir sind dabei ein Konzept zu entwickeln, wie wir auf den Trend zum E-Auto aufspringen können", sagt Ingo Hagedorn, Marketingchef des Linzer Flughafens. Es gäbe für heuer zwar noch ein Budget für e-Ladestationen, aber Details gäbe es dazu noch nicht. Am Parkplatz `Kurzzeit 2` und unter dem Parkdeck gibt es in Hörsching zwei E-Tankstellen, um dort kostenpflichtig aufzuladen.

Ein Dutzend E-Parkplätze am Vienna Airport

Wie ist die Situation auf dem Flughafen der Bundeshauptstadt? Dort sollen heuer zwischen 26 und 27 Millionen Passagiere abgewickelt werden. Direkt am Flughafen sind E-Parkplätze quasi nicht vorhanden. Gerade einmal ein Dutzend Parkplätze gibt es für stromhungrige Autos. Diese gruppieren sich rund um das Parkdeck 4 und den Parkplatz C. Buchen kann man diese Parkplätze nicht, man muss sie auf gut Glück ansteuern. Ergattert man einen dieser "Stromplätze", steht man mit seinem Auto für die Dauer der Reise fix dort. Das heißt, der Parkplatz ist für andere E-Autos blockiert.

Darauf wird in Wien gerade reagiert. Der Flughafen will noch heuer eine zentrale Stromtankstelle an der Einfahrt zum Flughafen für zwölf E-Autos errichten und in Betrieb nehmen. "Dort können dann E-Autos binnen weniger Minuten aufgeladen werden", sagt Peter Kleemann, der Unternehmenssprecher des Flughafens. Es sei ineffizient E-Parkplätze anzubieten: "Wir wollen unseren Passagieren die Möglichkeit bieten, ihre Fahrzeuge rasch wieder aufzuladen."

Private Anbieter

Wien hat den Vorteil, dass es rund um den Flughafen private Parkplatzbetreiber gibt, bei denen man sein E-Auto abstellen kann und das auf Wunsch aufgeladen wird, gegen Aufpreis natürlich. Einer dieser Anbieter ist Pandaparking. Dort gibt man sein Fahrzeug ab, wird mit dem Shuttlebus zum Flughafen gebracht und wieder abgeholt. Während Herr und Frau Österreicher ihren Urlaub genießen, wird der Wagen auf Wunsch aufgeladen. Und, so die Beschreibung eines OÖN-Lesers: "Es gibt dort die beste Trinkschokolade ever - und das Gratis." Aber einen Nachteil haben die privaten E-Parkplätze: sie sind oft wochenlang ausgebucht.

Mehr zum Thema Wirtschaft Flughafen Linz hofft auf Sommer LINZ. Der Flughafen Linz hat die Verkehrsdaten für das Vorjahr veröffentlicht: 207.766 Passagiere, davon 125.419 in Ferienfliegern hoben im ... Flughafen Linz hofft auf Sommer

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Flughafen Linz kämpft um Flüge und Passagiere LINZ. Winterurlauber, Zulieferer und Fracht: Die unterschiedlichen Strategien der Airports Salzburg, Graz und Linz. Flughafen Linz kämpft um Flüge und Passagiere

Mehr zum Thema Oberösterreich Flughafen Linz: Steigen Sie in Hörsching in den Flieger? LINZ. Der Flughafen Linz liegt zwischen den Abflugorten Salzburg, München und Wien denkbar ungünstig. Flughafen Linz: Steigen Sie in Hörsching in den Flieger?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner