E-Mobilität: "Verunsicherung der Kunden ist größter Hemmschuh"

OÖNachrichten: Im Jahr 2023 war Audi in Österreich super unterwegs, 6,4 Prozent Marktanteil (15.239 Neuzulassungen) waren ein Rekord und brachten Platz vier im Markenranking. Wie läuft ’s heuer? Lässt sich dieses Ergebnis toppen? Thomas Beran: Drauflegen ist schwierig, weil wir durch mehrere Modellwechsel schlicht nicht auf die Stückzahlen des Vorjahres kommen können. Die Produktionsanläufe in den Werken ergeben vorerst einen niedrigeren Output. Per Ende Juni stehen wir bei 6,0 Prozent