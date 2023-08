E-Mobilität: Neuer Technologiepartner für VW in China?

Laut einem Medienbericht führt der deutsche Autokonzern Gespräche mit dem Start-up Zhejiang Leapmotor Technology über eine weitgehende Zusammenarbeit. Demnach könnte das Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen mit dem staatlich kontrollierten chinesischen Autobauer FAW eine von Leapmotor entwickelte Technologie-Plattform für die VW-Marke Jetta übernehmen. Das berichtete die auf Finanznachrichten spezialisierte Website Cailianshe am Mittwoch. Volkswagen und Leapmotor lehnten eine Stellungnahme ab. "Wir kommentieren keine Spekulationen", erklärte ein VW-Sprecher.

Vergangene Woche erst hatte Volkswagen eine langfristige Partnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Xpeng in den Bereichen Elektromobilität, Software und selbstfahrende Autos bekannt gegeben. Dafür beteiligt sich der deutsche Autokonzern mit 700 Millionen Dollar (638 Millionen Euro) an dem China-Start-up. Geplant sind zunächst zwei Elektro-Modelle der Marke VW, die 2026 auf den chinesischen Markt gebracht werden sollen.

Die Marke Jetta hatte Volkswagen vor einigen Jahren in China an den Start gebracht, um jüngere Kunden mit günstigeren Modellen zu gewinnen. Leapmotor hatte zu Wochenanfang eine selbstentwickelte Fahrzeugplattform präsentiert. Vorstandschef Zhu Jiangming hatte von fortgeschrittenen Gesprächen mit ausländischen Unternehmen über eine Partnerschaft berichtet. Darunter sei ein Anbieter aus dem Bereich von Elektrofahrzeugen, der von Leapmotor entwickelte Modelle in Überseemärkten produzieren könnte.

