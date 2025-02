Übernahme in der Energiebranche: Oberösterreichs Energie AG will die "da emobil GmbH" in Tirol kaufen. Das wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde in Wien angemeldet. Konkret soll die Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH die Innsbrucker E-Mobilitätsfirma von den Eigentümern Gutmann, F&S Beteiligung sowie Alois Wach übernehmen.