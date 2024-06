E-Fuels: Über den Pkw zum leistbaren Kraftstoff für die Flugindustrie

Die Verfechter der aus erneuerbaren Energien hergestellten Kraftstoffe (E-Fuels) wollen den Autoverkehr nutzen, E-Fuels vor allem für jene Bereiche herstellen zu können, in denen Batterien nicht anwendbar sind. "Wir wollen die Klimaziele nicht verwässern, sondern erreichen und glauben auch an die Zukunft des Batterieautos. Aber für die E-Mobilität braucht es mehr als das", sagt der Obmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Bernd Zierhut.