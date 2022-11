E-Control: "Zentrale Stelle für mehr Treffsicherheit"

E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch fordert als Lehre aus der Krise eine Stelle, wo Daten über Einkommen, Haushaltsgrößen, Transferleistungen und Ähnliches verknüpft werden, damit die Politik entscheiden könne, wer wie viel Unterstützung erhält. Das solle dazu beitragen, dass die Treffsicherheit von Leistungen rund um die Energiekrise erhöht wird.

Der Chef der Energieregulierungsbehörde hat seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in einigen Punkten umdenken müssen. Vor einem Jahr noch hätte er nicht gedacht, dass ein Eingriff in den Strommarkt nötig sein könnte. Nun habe sich aber herausgestellt, dass die Preisbildung nicht krisenfest sei, sagte Urbantschitsch im Klub der Wirtschaftspublizisten. Vor allem müsse man den Strompreis vom Gaspreis abkoppeln.

Angesichts der sprunghaft gestiegenen Energiepreise stünden auf der einen Seite Maßnahmen, um die Auswirkungen der hohen Kosten abzufedern. Dazu gehören die Senkung von Abgaben und Steuern, aber auch Gutscheine und Preisstützungen.

Auf der anderen Seite stehen für Urbantschitsch Markteingriffe, etwa der auf EU-Ebene beschlossene, aber noch nicht wirklich definierte "Gaspreisdeckel". Das in Spanien und Portugal eingeführte "iberische Modell", das eine Subventionierung des für die Stromproduktion verwendeten Erdgases vorsieht, funktioniere im Wesentlichen, wenn man darauf achte, dass trotzdem Strom gespart und der subventionierte Strom nicht in andere Regionen verkauft wird.

Auf EU-Ebene sei es wichtig, Preissprünge wie im Frühjahr zu verhindern. Daher solle die EU weiter am Gaspreisdeckel arbeiten, auch wenn die Gaspreise wieder deutlich unter den Spitzenwerten des Sommers liegen. Im Laufe des Winters sei wieder mit einer Erhöhung zu rechnen. Schwierig ist es, abzuschätzen, wie viel Gas in Österreich tatsächlich eingespart wird. So war der Verbrauch im September etwas höher als im Vorjahr, aber etwas niedriger als im Fünf-Jahre-Schnitt.