E-Control: Kein Gasmangel bei Lieferunterbrechung zu erwarten

Sollte die OMV nach dem Schiedsgerichtsspruch Zahlungen einbehalten und Gazprom Export die Lieferungen nach Österreich stoppen, dann würden die vielen Maßnahmen, die man in Österreich getätigt habe, dazu führen, dass die Gasversorgung die nächsten beiden Winter gesichert sei, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber.

Er verwies auf die in Österreich und anderen EU-Ländern zu über 90 Prozent gefüllten Gasspeicher. Österreich könne statt Pipeline-Gas via Ukraine mit Flüssigerdgas via Deutschland und Italien beliefert werden, so Haber weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper