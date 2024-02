E-Control fordert mehr Preistransparenz

Diese betreffe vor allem Preisgestaltung, sagt E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. "Es ist nach wie vor ein Problem, dass alles, was mit diesen Produkten verknüpft ist, zu kompliziert ist."

Das zeige sich auch bei der Zahl der Anfragen und Beschwerden bei der E-Control zu diesem Thema. 2023 habe es um 29 Prozent mehr Anfragen und Beschwerden gegenüber dem Jahr zuvor gegeben. Absolute Zahlen nannte Urbantschitsch nicht.

Bezüglich der Änderung der Strompreisbremse am 30. Juni fordert Urbantschitsch von den Stromunternehmen, dass sie aktiv auf jene Kunden zugehen, die noch mehr als 25 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Automatisierte Preisänderungen wie bisher werde es wohl in Zukunft nicht mehr geben, so der E-Control-Vorstand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper