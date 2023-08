E-Autos sind in der breiten Masse angekommen

Der Marktanteil von Stromern in Österreich liegt bei 18 Prozent.

Das geht aus einer Einschätzung des international tätigen Beratungsunternehmens PwC hervor. Global betrachtet liege der Anteil bei 13 Prozent.

Die drei größten europäischen Absatzmärkte Frankreich, Deutschland und Großbritannien weisen derzeit einen Marktanteil von 16 Prozent bei E-Autos auf und stehen an der Schwelle zum Massenmarkt. Bemerkenswertes zeigt ein Blick nach Norwegen: Dort liegt der E-Auto-Anteil bei 83 Prozent. Die Wachstumsraten in dem skandinavischen Land lagen zuletzt aber nur bei zwei Prozent, was laut PwC auf einen gesättigten Markt hindeutet.

Zur Verbreitung der E-Autos tragen auch Preisnachlässe bei: In Deutschland stieg der Rabatt im Premiumsegment binnen eines Monats um 26,6 Prozent und betrug im Juli 13,8 Prozent.

Preis spielt große Rolle

Überzeugungskäufer hätten sich bereits eingedeckt. Nun würden auch die anderen zugreifen, die aber härtere Kriterien hinsichtlich Produkt und Preis anlegen.

Während die deutschen Autobauer ihre dominierende Gesamtposition auf dem chinesischen Gesamtmarkt im vergangenen Quartal hätten räumen müssen, haben sie ihre Stellung auf dem Heimmarkt mit einem Marktanteil von mehr als 45 Prozent behaupten können. Auf sie entfielen drei der fünf am meisten verkauften Automarken.

