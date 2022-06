Dynatrace kratzt an der Umsatzmilliarde und sucht 300 neue Leute

Umsatzsteigerungen um rund ein Drittel sowie jährlich rund 300 neue Beschäftigte: So sah der Wachstumspfad von Dynatrace zuletzt aus. Und auf diesem ist der IT-Konzern, der 2005 in Linz entstand und die Forschungs- und Entwicklungszentrale dort hat, auch im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende März) geblieben.