Duschkabine im Pfusch renoviert: Warum die Versicherung aussteigt

Pfusch bei handwerklichen Tätigkeiten kann einen richtig teuer zu stehen kommen. Das zeigt ein Fall in Niederösterreich, wo es in einem Einfamilienhaus zu einem massiven Wasserschaden in Höhe von mehr als 40.000 Euro gekommen war, den die Eigenheimversicherung nicht decken wollte. Zu Recht, wie der Oberste Gerichtshof entschied.