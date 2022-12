Duft-Flaschen künftig aus Kremsmünster

Mit Dezember 2022 wird die Kunststoffflasche von air up bei Greiner hergestellt, teilte das Münchner Jungunternehmen mit. Somit erfolgt ab Ende 2022 die komplette Neuproduktion an Flaschen in Österreich, wobei der robuste Kunststoff Tritan weiterhin aus den USA bezogen wird.

Das geschehe im Rahmen der Nachhaltigkeitsbestrebungen, weil man die anfänglich in China hergestellten Plastikflaschen geographisch näher an den Verbrauchermärkten herstellen wolle. Das Los fiel auf Greiner, weil der Konzern für die Produktion in Kremsmünster zu 100 Prozent erneuerbare Energien nütze und kann im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit mit Zertifizierungen (wie etwa ISCC, SMETA, BRCGS) aufwarten kann.

Die Duft-Befüllung (Pods) für das wiederbefüllbare Trinksystem sollte ebenfalls dieser Tage von der Türkei in die Niederlande verlegt werden. Ziel sei es, bis Ende 2023 90 Prozent der Pods und einen Großteil der Flaschen in Europa zu produzieren, so das Unternehmen. Der Umweltnutzen sei generell hoch, bemüht sich air up zu betonen: Dieses Produkt anstatt aromatisierter Getränke in Einweg-Plastikflaschen zu kaufen bedeute bis zu 88 Prozent weniger Plastikmüll und um 99 Prozent weniger Transportaufwand.

