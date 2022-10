Düstere Prognose: "Das Schlimmste kommt erst noch"

Ein düsteres Bild zeichnet der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem gestern, Dienstag, in Washington veröffentlichten Weltwirtschaftsbericht. Demnach dürfte ein Drittel der Weltwirtschaft bis 2023 in eine Rezession rutschen. Die Konjunktur dürfte sich weiter abkühlen.

Als Hauptgrund nannte der IWF die seit Beginn des Ukraine-Kriegs sprunghaft gestiegenen Preise, welche die Kaufkraft der Verbraucher deutlich einschränken. "Das Schlimmste kommt erst noch, und für viele Menschen wird sich 2023 auch wie eine Rezession anfühlen", sagte IWF-Ökonom Pierre-Olivier Gourinchas. Die globale Wirtschaft stehe vor riesigen Herausforderungen, da die Inflation hartnäckiger sei als gedacht und auch China an Zugkraft verliere.

Kommendes Jahr dürfte die Weltwirtschaft nur noch um 2,7 Prozent zulegen, im Juli wurden noch 2,9 Prozent erwartet. Für heuer rechnen die Ökonomen weiterhin mit einem Plus von 3,2 Prozent. Gegenüber 2021 mit einem Wachstum von 6,0 Prozent sind dies magere Werte.

Inflation bleibt auf hohem Niveau

Wie berichtet, schwächeln derzeit alle wichtigen Wirtschaftsregionen. Europa ist besonders vom Krieg und den Energiepreisen betroffen. In den USA schiebt der Konsum die Wirtschaft nicht mehr wie gewohnt an. Und in China wirken sich Corona-Einschränkungen sowie Spannungen auf dem Immobilienmarkt negativ aus.

Der IWF rechnet damit, dass die Inflation Ende 2022 ihren Höhepunkt erreichen wird. Sie werde aber noch länger auf deutlich erhöhtem Niveau bleiben. Weltweit dürfte die Teuerung heuer um 8,8 Prozent anziehen, 2023 immer noch um 6,5 Prozent. Für 2024 werden 4,1 Prozent erwartet. Schwellen- und Entwicklungsländer dürften stärker betroffen sein als Industriestaaten, schätzt der IWF.