„Druck auf den Wohnungsmarkt wird nicht geringer“

Die Teuerungswelle habe Oberösterreich voll erfasst, besonders beim Wohnen spürten die Menschen die Inflation stark, sagte Haimbuchner und fügte hinzu: „Wir haben schon 2009/10 als Folge der Weltwirtschaftskrise großen Druck auf den Wohnungsmarkt gehabt, und in der derzeitigen Situation wird er nicht geringer werden.“

In Oberösterreich sei das Wohnen allerdings weiterhin leistbar, auch dank der Wohnbauförderung des Landes, betonte der Politiker. Heuer würden 30 Millionen Euro für 1500 zusätzliche Wohnungen investiert. Die Zusammenarbeit zwischen Land, gemeinnützigen und gewerblichen Bauträgern laufe gut, trotz der stark steigenden Preise etwa bei Baumaterial und Energie. Ein Herunterfahren des gemeinnützigen Wohnbaus wie in anderen Bundesländern sei in Oberösterreich kein Thema. „Es hat dazu Überlegungen gegeben, aber das würde das Angebot auf dem Markt nur verknappen und die Mieten weiter in die Höhe treiben“, sagte Haimbuchner.

Dass diese Mieten in unserem Bundesland niedriger als in anderen seien, zeigten Zahlen der Statistik Austria. In Linz betrug die durchschnittliche Nettomiete pro Quadratmeter im vergangenen Jahr 5,80 Euro, nach 5,70 Euro im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Teurer sei es in Wien (6,3), Graz (7,1), Innsbruck (8,2) und Salzburg (8,4). Oberösterreich habe in den vergangenen zehn Jahren bundesweit die meisten Wohnungen fertiggestellt, sagte der Wohnbaureferent. Preistreiber seien die Energiekosten, die mittlerweile rund ein Viertel der gesamten Wohnkosten ausmachten.

Haimbuchner und der Linzer Stadtrat Michael Raml sehen die Landespolitik in der Pflicht, bei den Energiekosten gegenzusteuern. Der Klimabonus sei ein Tropfen auf den heißen Stein, und die Ankündigung, die CO2-Bepreisung auf Herbst zu verschieben, zahle keine Betriebskosten, kritisierte Haimbuchner.