Drohnen, Autos, Medizin: Bald wird schneller getestet

Neue Technologien sollen in Österreich einfacher im öffentlichen Raum getestet werden können. Um solche "Real-Life-Tests" zu forcieren, wird heuer ein Gesetz mit entsprechenden Rahmenbedingungen in Kraft treten. Das kündigte Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky bei einer Delegationsreise mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und 40 Firmenvertretern in Tel Aviv (Israel) an.