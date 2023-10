Drogerieartikel: Österreich bis zu 130 Prozent teurer als Deutschland

Die AK hat Onlineshops heimischer Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte mit jene in Deutschland verglichen und für idente Produkte die Preise erhoben. Die Ergebnisse waren deutlich. Von 92 verglichenen Produkten waren 83 Produkte in Österreich teurer als in Deutschland, das sind rund 90 Prozent. Im Durchschnitt liegen die Preisunterschiede bei 25 Prozent.