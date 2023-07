Dritter Anlauf: USA und EU besiegeln erneut Datenpakt

Das Abkommen "EU-US Data Privacy Framework" ist seit Kurzem in Kraft – und regt auf.

Nach dem sicheren Hafen und dem Schutzschild folgt der Rahmen: Die Europäische Union hat ihr bereits drittes Datenschutzabkommen mit den USA besiegelt. Es ist seit Montag der Vorwoche in Kraft – und erntet Lob, aber auch Kritik und Skepsis. Das Abkommen "EU-US Data Privacy Framework" soll den Schutz bei Übermittlung personenbezogener Daten verbessern. Das gilt vor allem für EU-Firmen, die Daten ihrer Nutzer, die diese im Internet hinterlassen, in die USA transferieren. Zwei in der